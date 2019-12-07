شكرا لقرائتكم سيدات الاهلى يهزمن سي ان اس اس ببطولة أفريقيا لأندية السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز الأهلي على نظيره سي ان اس اس الكونغولي 117-53 في المباراة التي جمعت بينهما بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية "سيدات"، وقدمت لاعبات الأهلي مباراة مميزة بدأت بعدما تفوقوا على الفريق الكونغولي في الربع الأول من اللقاء بنتيجة 33 - 14 .
وواصل الأهلي عرضه الجيد بالتفوق في الربع الثاني من اللقاء بتسجيله 33 نقطة مقابل 15 نقطة للفريق الكونغولي لينتهي الشوط الأول بنتيجة 66 - 29 ، وفي الشوط الثالث تمكن الفريق الأحمر من مواصلة التفوق وتوسيع الفارق مع منافسه لينهيه بنتيجة 97 - 41 .
وتمكن الأهلي من الفوز في الربع الأخير من عمر اللقاء لينهي المباراة متفوقًا على منافسه سي ان اس اس بنتيجة 117 - 53 .
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