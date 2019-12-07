شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم بريميرو دى أوجوستو ويرتقي لوصافة المجموعة بدوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم فريق الزمالك مباراته أمام ضيفه الأنجولي بريميرو دى أوجوستو، وفاز عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاء هدفي اللقاء عن طريق بن شرقي فى الدقيقة 16، و68 من زمن اللقاء.

ونجح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فى تسجيل الانتصار فى أول ظهور له مع الفارس الأبيض فى دوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة يرتقي الزمالك للمركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة من جولتين

كان الزمالك قد خسر لقاء الجولة الأولى بثلاثية أمام مازيمبي في الكونغو، فيما تعادل أول أغسطس في ذات الجولة مع زيسكو يونايتد بهدف لكل فريق.

الشوط الأول



سيطر الزمالك علي احداث المباراة من بدايتها، ولكن فشل لاعبوه في ترجمة السيطرة لأهداف نتيجة التكتل الدفاعي لفريق أول أغسطس أمام مرماهم، في المقابل فان فريق أول أغسطس بدأ المباراة بفاعلية هجومية دون رهبة من الزمالك او اللعب في مصر ليتبادل الهجمات مع الزمالك.

بعدها زاد الزمالك من هجماته ونجح فى تسجيل الهدف الأول وكثف من خطورته على مرمى الفريق الأنجولي الذى حاول تدارك وضعيته لكن دفاعات الزمالك كانت يقظة.

ظهر فريق بريميروا خصما شرسا للزمالك فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وشكلت الجبهة اليسرى للفريق الأنجولى خطورة كبيرة على مرمى الزمالك لكن الفارس الأبيض حافظ على نظافة شباكه لينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.

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الشوط الثاني



وفى الشوط الثانى حاول الزمالك فى أكثر من مناسبة تأمين النتيجة، لكن الشكل الهجومى للخصم حرم لاعبو الفريق الأبيض من الزيادة العديد فى مناطق الفريق المنافس.

ونجح بن شرقي من جديد من زيارة شباك الفريق الأنجولي فى الدقيقة 68 من تسديدة صاروخية على طريقة الكبار سكنت الزاوية العلوية على يسار حارس أول أغسطس.

وفى الدقيقة 70 طرد حكم اللقاء لاعب الفريق ألأنجولي أيبو كون بعد حول اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية أثر تعرضه لنجم المباراة اشرف بن شرقي.

واجرى المدربان بعض التبديلات لاحداث التغيير المطلوب على النتيجة، وشهد اللقاء نزول مصطفى فتحى لأول مرة فى البطولة الأفريقية، منذ تعرضه للاصابة الموسم الماضي.