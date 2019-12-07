شكرا لقرائتكم 75 دقيقة.. الزمالك يؤمن الفوز بالهدف الثاني أمام بريميرو دى أوجوستو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك وضيفه الأنجولي بريميرو دى أوجوستو، واصبحت النتيجة تشير الى تقدم الفارس الأبيض بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاء هدفي اللقاء عن طريق بن شرقي فى الدقيقة 16، و68 من زمن اللقاء

كان الزمالك قد خسر لقاء الجولة الأولى بثلاثية أمام مازيمبي في الكونغو، فيما تعادل أول أغسطس في ذات الجولة مع زيسكو يونايتد بهدف لكل فريق.

سيطر الزمالك علي احداث المباراة من بدايتها، ولكن فشل لاعبوه في ترجمة السيطرة لأهداف نتيجة التكتل الدفاعي لفريق أول أغسطس أمام مرماهم، في المقابل فان فريق أول أغسطس بدأ المباراة بفاعلية هجومية دون رهبة من الزمالك او اللعب في مصر ليتبادل الهجمات مع الزمالك.

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بعدها زاد الزمالك من هجماته ونجح فى تسجيل الهدف الأول وكثف من خطورته على مرمى الفريق الأنجولي الذى حاول تدارك وضعيته لكن دفاعات الزمالك كانت يقظة.

ظهر فريق بريميروا خصما شرسا للزمالك فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وشكلت الجبهة اليسرى للفريق الأنجولى خطورة كبيرة على مرمى الزمالك لكن الفارس الأبيض حافظ على نظافة شباكه لينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.

وفى الشوط الثانى حاول الزمالك فى أكثر من مناسبة تأمين النتيجة، لكن الشكل الهجومى للخصم حرم لاعبو الفريق الأبيض من الزيادة العديد فى مناطق الفريق المنافس.

ونجح بن شرقي من جديد من زيارة شباك الفريق الأنجولي فى الدقيقة 68 من تسديدة صاروخية على طريقة الكبار سكنت الزاوية العلوية على يسار حارس أول أغسطس.

وفى الدقيقة 70 طرد حكم اللقاء لاعب الفريق ألأنجولي أيبو كون بعد حول اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية أثر تعرضه لنجم المباراة اشرف بن شرقي.