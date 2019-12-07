شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. الزمالك يتقدم على بريميرو دى أوجوستو بهدف بن شرقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى فريق الزمالك الشوط الأول متقدما على ضيفه الأنجولي بريميرو دى أوجوستو، بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف عن طريق بن شرقي فى الدقيقة 16 من زمن اللقاء

كان الزمالك قد خسر لقاء الجولة الأولى بثلاثية أمام مازيمبي في الكونغو، فيما تعادل أول أغسطس في ذات الجولة مع زيسكو يونايتد بهدف لكل فريق.

سيطر الزمالك علي احداث المباراة من بدايتها، ولكن فشل لاعبوه في ترجمة السيطرة لأهداف نتيجة التكتل الدفاعي لفريق أول أغسطس أمام مرماهم، في المقابل فان فريق أول أغسطس بدأ المباراة بفاعلية هجومية دون رهبة من الزمالك او اللعب في مصر ليتبادل الهجمات مع الزمالك.

بعدها زاد الزمالك من هجماته ونجح فى تسجيل الهدف الأول وكثف من خطورته على مرمى الفريق الأنجولي الذى حاول تدارك وضعيته لكن دفاعات الزمالك كانت يقظة.

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ظهر فريق بريميروا خصما شرسا للزمالك فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وشكلت الجبهة اليسرى للفريق الأنجولى خطورة كبيرة على مرمى الزمالك لكن الفارس الأبيض حافظ على نظافة شباكه لينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.

ولعب الزمالك بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد عواد، وخط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، وخط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، وفي الهجوم: مصطفى محمد.

فيما لعب بريميرو بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: اداو كباكا، والدفاع: نتالي باولو وبودريك اوجندا وماسونجونا اليكس وكوريا داكوستا، وفي الوسط: كريستيان نيجود ولوفامبو لورينسو وايبو كوّن اكينفيناوا ومانويل افونسو، وفي الهجوم: يازيد إيماني وكريستفاو باسينسيا.

وانفرد فريق تي بي مازيمبي بصدارة المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، بالفوز على زيسكو يونايتد والوصول للنقطة السادسة.

وفاز مازيمبي على زيسكو يونايتد على استاد ليفي موناواسا في زامبيا، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.