شكرا لقرائتكم 60 دقيقة.. الزمالك يقترب من تسجيل الهدف الثاني فى بطل أنجولا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 60 دقيقة من مباراة الزمالك وضيفه الأنجولي بريميرو دى أوجوستو، ولا زالت النتيجة تشير الى تقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف عن طريق بن شرقي فى الدقيقة 16 من زمن اللقاء

كان الزمالك قد خسر لقاء الجولة الأولى بثلاثية أمام مازيمبي في الكونغو، فيما تعادل أول أغسطس في ذات الجولة مع زيسكو يونايتد بهدف لكل فريق.

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سيطر الزمالك علي احداث المباراة من بدايتها، ولكن فشل لاعبوه في ترجمة السيطرة لأهداف نتيجة التكتل الدفاعي لفريق أول أغسطس أمام مرماهم، في المقابل فان فريق أول أغسطس بدأ المباراة بفاعلية هجومية دون رهبة من الزمالك او اللعب في مصر ليتبادل الهجمات مع الزمالك.

بعدها زاد الزمالك من هجماته ونجح فى تسجيل الهدف الأول وكثف من خطورته على مرمى الفريق الأنجولي الذى حاول تدارك وضعيته لكن دفاعات الزمالك كانت يقظة.

ظهر فريق بريميروا خصما شرسا للزمالك فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وشكلت الجبهة اليسرى للفريق الأنجولى خطورة كبيرة على مرمى الزمالك لكن الفارس الأبيض حافظ على نظافة شباكه لينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.

وفى الشوط الثانى حاول الزمالك فى أكثر من مناسبة تأمين النتيجة، لكن الشكل الهجومى للخصم حرم لاعبو الفريق الأبيض من الزيادة العديد فى مناطق الفريق المنافس.