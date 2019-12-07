شكرا لقرائتكم "المؤقت" فيرغسون يقود إيفرتون إلى تجاوز تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ترك المدرب المؤقت دنكان فيرغسون بصمته سريعا على أداء إيفرتون وقاده للفوز 3-1 على تشيلسي ليخرج من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وسجل دومينيك كالفرت-ليوين هدفين بعدما أحرز ريتشارليسون هدف التقدم المبكر ليثبت صحة رأي المدرب فيرغسون في اللعب بطريقة 4-4-2 بعد توليه المسؤولية عقب إقالة المدرب ماركو سيلفا.

وكان ماتيو كوفاتشيتش قلص الفارق لتشيلسي في الدقيقة 52 لتصبح النتيجة 2-1 قبل أن يسجل أصحاب الأرض الهدف الثالث وسط أجواء حماسية وصاخبة من المشجعين في ملعب جوديسون بارك.

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وتقدم إيفرتون إلى المركز 14 برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط بينما بقي تشيلسي رابعا وله 29 نقطة من 16 مباراة.

وبدأ إيفرتون بضغط هجومي وسجل ريتشارليسون هدفا بضربة رأس من مدى قريب بعد كرة عرضية من الظهير الأيمن جبريل سيديبي وكاد نفس اللاعب أن يضيف الهدف الثاني بعد هجمة سريعة لكنه أخفق في التعامل مع كرة عرضية من ثيو والكوت.

وعزز إيفرتون، الذي أقال مدربه سيلفا يوم الخميس بعد الخسارة 5-2 أمام جاره وغريمه ليفربول الأسبوع الماضي، تقدمه بعد أربع دقائق من الشوط الثاني عندما استغل كالفرت-ليوين خطأ دفاعيا.

ورغم هدف تقليص الفارق من كوفاتشيتش بتسديدة من خارج المنطقة واصل إيفرتون التحلي بالخطورة من الهجمات المرتدة واستفاد كالفرت-ليوين من خطأ دفاعي ليسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.