أتالانتا يواصل صحوته ونابولي نزيف النقاط









اسماء السيد - واصل أتالانتا، ثالث الموسم الماضي، صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب بصعوبة على ضيفه هيلاس فيرونا 3-2 السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان هيلاس فيرونا البادئ بالتسجيل عبر صامويل دي كارميني في الدقيقة 23، لكن أتالانتا نجح في إدراك التعادل قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بواسطة الأوكراني روسلان مالينوفسكي (44).

ومنح دي كارميني التقدم مجددا لهيلاس فيرونا في الدقيقة 57، لكن أتالانتا أدرك التعادل بعد سبع دقائق بواسطة الدولي الكولومبي لويس موريال من ركلة جزاء.

واضطر هيلاس فيرونا إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين بطرد مدافعه البولندي بافل دافيدوفيتش لتلقيه الانذار الثاني، فخطف صاحب الأرض هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر الألباني بيرات دييمسيتي.

ولحق أتالانتا مؤقتا بكالياري إلى المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق الأهداف خلف الأخير الذي يحل ضيفا على ساسوولو غدا الأحد في ختام المرحلة.

وجاء فوز أتالانتا في توقيت مناسب حيث يستعد الفريق لرحلته إلى مدينة خاركيف الأوكرانية لمواجهة مضيفه شاختار دانييتسك أحد منافسين له إلى جانب باير ليفركوزن الألماني على البطاقة الثانية المؤهلة إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، عن المجموعة الثالثة التي حجز مانشستر سيتي الانكليزي بطاقتها الأولى.

وكان أتالانتا حقق فوزا تاريخيا في المسابقة القارية العريقة الثلاثاء قبل الماضي على حساب ضيفه دينامو زغرب 2-صفر فأنعش آماله في المنافسة على بطاقة الدور الثاني.

ورفع أتالانتا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأخير بفارق نقطتين خلف شاختار دانييتسك وبفارق نقطة واحدة خلف دينامو زغرب الذي يستضيف مانشستر سيتي في اليوم ذاته.

في المقابل، مني هيلاس فيرونا بخسارته الثانية تواليا والسابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع.

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- نابولي يواصل نزيف النقاط -

وواصل نابولي، وصيف بطل الموسمي الأخيرين، نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أودينيزي 1-1.

وبكر أودينيزي بالتسجيل عبر كيفن لازانيا في الدقيقة 20، وانتظر نابولي الدقيقة 69 لإدراك التعادل بواسطة الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي.

وأكمل نابولي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الصربي نيكولا ماكسيموفيتش في الدقيقة 80.

وهي المباراة السابعة على التوالي التي يفشل فيها نابولي في تحقيق الفوز حيث سقط في فخ التعادل خمس مرات مقابل خسارتين.

وعزز نابولي موقعه في المركز السابع برصيد 21 نقطة مقابل 15 نقطة لاودينيزي الرابع عشر.

وتعثر نابولي قبل استضافته غنك البلجيكي الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة الاخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث يكفيه التعادل لبلوغ الدور ثمن النهائي.

ويحتل نابولي المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر وحامل اللقب وبفارق نقطتين امام سالزبورغ النمسوي الثالث، فيما يملك غنك نقطة واحدة.

ويلعب لاحقا أيضا لاتسيو مع يوفنتوس.

ويلتقي الأحد ليتشي مع جنوى، وسبال مع بريشيا، وتورينو مع فيورنتينا، وسمبدوريا مع بارما، وبولونيا مع ميلان.