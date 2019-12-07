سوبر كورة.. ثنائية أول أغسطس تمنح الزمالك رقما مميزا أمام سفراء أنجولا الـ5

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر نادي مازيمبي الكونغولي برصيد 6 نقاط، كما منحه هذال الفوز رقما مميزا جعله سيدا أمام الفرق الأنجولية. Advertisements ويخرج الزمالك لملاقاة فريق زيسكو الزامبي يوم 28 ديسمبر المقبل في زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أطال إفريقيا.

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