شاهد.. تسديدة صاروخية من زيزو على مرمى أول أغسطس والحارس بالمرصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، كرة صاروخية من خارج منطقة جزاء فريق أول أغسطس الأنجولى تصدى لها الحارس اداو كباكا بالدقيقة 10 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد وضم تشكيل أول أغسطس كلاً من.. وضم تشكيل أول أغسطس كلاً من.. حراسة المرمى: اداو كباكا الدفاع: نتالي باولو وبودريك اوجندا وماسونجونا اليكس وكوريا داكوستا. الوسط: كريستيان نيجود ولوفامبو لورينسو وايبو كوّن اكينفيناوا ومانويل افونسو. الهجوم: يازيد إيماني وكريستفاو باسينسيا.

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