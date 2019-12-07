شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. هدف ثاني للزمالك وطرد للاعب أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 75 دقيقة ، اقترب الزمالك من حسم نقاط مباراته امام أول أغسطس عقب احراز أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك وله في الدقيقة 68 من تسديدة قوية مباغتة علي يسار حارس المرمي.

وأجري كارتيرون تبديل أول بنزول اوناجم بدلا من أوباما في الدقيقة 67 ، وعقب الهدف بدقيقة يحرز بن شرقي الهدف الثاني للزمالك ، وفي الدقيقة 70 يتعرض ايبيكون لاعب اول أغسطس للطرد بعد حصوله علي الإنذار الثاني، لتصبح النتيجة 2/0 للزمالك، بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مع بداية الشوط الثاني يحاول لاعبو فريق أول أغسطس خطف هدف التعادل في مرمي الزمالك، حيث كثف لاعبو الفريق الانجولي من هجماتهم علي مرمي محمد عواد ، الا أن محاولات لاعبي اول أغسطس باتت بالفشل ليستمر تقدم الزمالك بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة .

سيطر الزمالك علي احداث المباراة من بدايتها، ولكن فشل لاعبوه في ترجمة السيطرة لأهداف نتيجة التكتل الدفاعي لفريق أول أغسطس أمام مرماهم.

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وشهدت الدقيقة 16 احراز أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك من هجمة مرتدة منظمة قادها يوسف أوباما، بعد الهدف حاول لاعبو أول أغسطس احراز هدف التعادل ولكن هجمات الضيوف عابها البطء والفردية لتتحطم جميعها تحت أقدام مدافعي الزمالك.

لاعبو الزمالك اعتمدوا علي تأمين وسط الملعب مع شن هجمات مرتدة سريعة املا في احراز هدف ثاني يريح الأعصاب.

تمر الدقائق دون أي تعديل في النتيجة لينتهي الشوط بتقدم الزمالك 1/0 بهدف بن شرقي.