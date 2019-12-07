شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يطالب بإيقاف الهتافات ضد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وسجل المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، هدفي الفريق الأبيض في مرمي الفريق الأنجولي وعقب هدفه الثاني هتفت الجماهير البيضاء ضد الأهلي وطالبهم مرتضي منصور بالهتاف للزمالك فقط وإيقاف الهتاف ضد القلعة الحمراء.
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