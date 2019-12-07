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مرتضي منصور يطالب بإيقاف الهتافات ضد الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

طالب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، الجماهير، بإيقاف الهتافات المسيئة التي رددها عدد من أفراد جمهور الفريق الأبيض ضد الأهلي عقب الهدف الثاني للزمالك في مرمي أول أغسطس الأنجولي، في اللقاء المقام حاليا، علي ستاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

وسجل المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، هدفي الفريق الأبيض في مرمي الفريق الأنجولي وعقب هدفه الثاني هتفت الجماهير البيضاء ضد الأهلي وطالبهم مرتضي منصور بالهتاف للزمالك فقط وإيقاف الهتاف ضد القلعة الحمراء.

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