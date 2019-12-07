سبورتنج يتلقى خسارته الأولى أمام إنتر كلوب الأنجولي 73 - 67

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جاءت المباراة مشتعلة بين الفريقين حيث تقدم فريق إنتر كلوب الأنجولي لينهي الربع الأول بنتيجة 21 - 12 ويستمر التفوق لينتهي الشوط الأول بنتيجة 31 - 24 ولكن كان الجميع على موعد مع الإثارة وخاصة في بداية الربع الثالث حيث حاول سبورتنج تقليل الفارق وقبل إنتهاء المباراة بست دقائق أصبح الفارق ثلاث نقاط لصالح إنتر كلوب بنتيجة 60 - 57 إلى أن وصل الفارق إلى نقطة وحيدة وعاد فريق إنتر كلوب للتقدم بفارق ست نقاط ولم يكن هناك وقت كافي لفريق سبورتنج للعودة لتنتهي المباراة لصالح إنتر كلوب بنتيجة 73 - 67 .
يذكر أن فريق سبورتنج يقع ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كلا من إنتر كلوب الأنجولي، وزارة جبل النار النيجيري وإنيرجي البنيني.
وانطلقت البطولة بمشاركة ثمانية فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين وسوف يتم ترتيب الفرق في كل مجموعة بعد إنتهاء الدور التمهيدي ليتحدد عليه مباريات دور الثمانية.
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