شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يعزز تقدم الزمالك أمام أول أغسطس بصاروخ أرض جو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز الزمالك تقدمه على منافسه أول أغسطس بالهدف الثانى له وللفريق أشرف بن شرقى فى الدقيقة 68 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وذلك بتسديدة صاروخية . وأحرز أشرف بن شرقى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 16 من عمر المباراة. وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد وضم تشكيل أول أغسطس كلاً من.. وضم تشكيل أول أغسطس كلاً من.. حراسة المرمى: اداو كباكا الدفاع: نتالي باولو وبودريك اوجندا وماسونجونا اليكس وكوريا داكوستا. الوسط: كريستيان نيجود ولوفامبو لورينسو وايبو كوّن اكينفيناوا ومانويل افونسو. Advertisements الهجوم: يازيد إيماني وكريستفاو باسينسيا.



















Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف بن شرقى يعزز تقدم الزمالك أمام أول أغسطس بصاروخ أرض جو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.