شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. أول أغسطس يفشل في اختراق دفاع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وأول أغسطس الانجولي بتقدم الزمالك 1/0 احرزه أشرف بن شرقي في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مع بداية الشوط الثاني يحاول لاعبو فريق أول أغسطس خطف هدف التعادل في مرمي الزمالك، حيث كثف لاعبو الفريق الانجولي من هجماتهم علي مرمي محمد عواد ، الا أن محاولات لاعبي اول أغسطس باتت بالفشل ليستمر تقدم الزمالك بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة .

سيطر الزمالك علي احداث المباراة من بدايتها، ولكن فشل لاعبوه في ترجمة السيطرة لأهداف نتيجة التكتل الدفاعي لفريق أول أغسطس أمام مرماهم.

وشهدت الدقيقة 16 احراز أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك من هجمة مرتدة منظمة قادها يوسف أوباما، بعد الهدف حاول لاعبو أول أغسطس احراز هدف التعادل ولكن هجمات الضيوف عابها البطء والفردية لتتحطم جميعها تحت أقدام مدافعي الزمالك.

لاعبو الزمالك اعتمدوا علي تأمين وسط الملعب مع شن هجمات مرتدة سريعة املا في احراز هدف ثاني يريح الأعصاب.

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تمر الدقائق دون أي تعديل في النتيجة لينتهي الشوط بتقدم الزمالك 1/0 بهدف بن شرقي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد عواد في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الهجوم الرباعي احمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفي محمد ويوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل – محمد عبد الشافي – محمد عبد السلام – مصطفى فتحي – محمد حسن – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا

فيما جاء تشكيل فريق أول أغسطس كالتالي : أداو جواكيم كاباسا في حراسة المرمي ، امامه الرباعي ايزاك كوريا داكوستا ، ماسنجونا اليكس ، بودريك اونجندا موسلينجي ، باولو مازويكاما، أما خط الوسط فيضم الرباعي كريستيان نجوديكاما ، لوفومبو لورينكو ، إيبوكون أكينفينوا ، مانويل أفونسو ، وفي الهجوم كريستوفاو باسينسيا مابولولو ، يازيد إيماني.