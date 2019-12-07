تعادل الأهلي مع إنبي وفوز الاسماعيلي الأبرز في دوري الجمهورية 2003

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت عصر اليوم السبت 5 مباريات بمنافسات الجولة الـ 16 ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة وأبرزها، فوز طنطا على سموحة بهدفين نظيفين وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لمثله. وسجل هدف الأهلي محمد أحمد مدافع الفريق الأحمر ليرفع رصيد القلعة الحمراء إلى 25 نقطة. وجاءت نتائج المباريات الخمسة كالتالي: فوز طنطا علي سموحه 2-0 فوز الإسماعيلي على المقاولون العرب 2-1 Advertisements فوز وادي دجلة على طلائع الجيش 2-1 فوز الجونة على الاتحاد السكندري 3-2 تعادل الأهلي مع إنبي 1-1 فيما حصل مصر المقاصة وبيراميدز، حرس الحدود على راحة في هذه الجولة، كما تم تأجيل لقاء الزمالك والانتاج الحربي.

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