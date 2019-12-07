فيديو.. مصطفى محمد "يقلش" ويهدر فرصة أمام مرمى أول أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر مصطفى محمد مهاجم الزمالك فرصة خطرة بعدما "قلش" الكرة أمام مرمى أول أوغسطس الأنجولى بالدقيقة 55 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وأحرز أشرف بن شرقى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 16 من عمر المباراة. وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي Advertisements خط الهجوم: مصطفى محمد وضم تشكيل أول أغسطس كلاً من.. وضم تشكيل أول أغسطس كلاً من.. حراسة المرمى: اداو كباكا الدفاع: نتالي باولو وبودريك اوجندا وماسونجونا اليكس وكوريا داكوستا. الوسط: كريستيان نيجود ولوفامبو لورينسو وايبو كوّن اكينفيناوا ومانويل افونسو. الهجوم: يازيد إيماني وكريستفاو باسينسيا.

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