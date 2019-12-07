شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر علي مباراة الزمالك وأول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وأول أغسطس الانجولي بالتعادل السلبي في المباراة المقامة بينهما الان ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سيطر الزمالك علي احداث المباراة من بدايتها، ولكن فشل لاعبوه في ترجمة السيطرة لأهداف نتيجة التكتل الدفاعي لفريق أول أغسطس أمام مرماهم، في المقابل فان فريق أول أغسطس بدأ المباراة بفاعلية هجومية دون رهبة من الزمالك او اللعب في مصر ليتبادل الهجمات مع الزمالك.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد عواد في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الهجوم الرباعي احمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفي محمد ويوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل – محمد عبد الشافي – محمد عبد السلام – مصطفى فتحي – محمد حسن – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا

فيما جاء تشكيل فريق أول أغسطس كالتالي : أداو جواكيم كاباسا في حراسة المرمي ، امامه الرباعي ايزاك كوريا داكوستا ، ماسنجونا اليكس ، بودريك اونجندا موسلينجي ، باولو مازويكاما، أما خط الوسط فيضم الرباعي كريستيان نجوديكاما ، لوفومبو لورينكو ، إيبوكون أكينفينوا ، مانويل أفونسو ، وفي الهجوم كريستوفاو باسينسيا مابولولو ، يازيد إيماني.













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