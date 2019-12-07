اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 12 / 2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 7 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 12 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها صعود أندية الإتحاد السكندرى وحرس الحدود والإسماعيلى وطلائع الجيش غلى دور الـ16 من بطولة كاس مصر 

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل موريتانيا فى الكونفدرالية

0fc99daa1d.jpg

الزمالك ينهي أزمة عقوبات "فتح الله" في جلسة الحل

93ae7b28a5.jpg

باولو يقود طلائع الجيش للفوز على دكرنس بهدف فى الكأس

2c5970eff8.jpg

فيديو.. الإسماعيلى يهزم الإعلاميين بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 بالكأس

e75335014a.jpg

قرار سري في الأهلي بالاستغناء عن صالح جمعة

Advertisements

49953cb69a.jpg

الحدود يهزم بتروجت ويصعد لمواجهة أبو قير للأسمدة فى دور الـ16 بالكأس

87913e1384.jpg

فيديو.. الاتحاد السكندرى يهزم النصر 1 / 0 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

6b88152be9.jpg

الزمالك يتفق مع خالد بوطيب على فسخ التعاقد بالتراضى فى يناير

3b6edd3a4b.jpg

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 12 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا