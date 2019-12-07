حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 12 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها صعود أندية الإتحاد السكندرى وحرس الحدود والإسماعيلى وطلائع الجيش غلى دور الـ16 من بطولة كاس مصر ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل موريتانيا فى الكونفدرالية الزمالك ينهي أزمة عقوبات "فتح الله" في جلسة الحل باولو يقود طلائع الجيش للفوز على دكرنس بهدف فى الكأس فيديو.. الإسماعيلى يهزم الإعلاميين بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 بالكأس قرار سري في الأهلي بالاستغناء عن صالح جمعة Advertisements الحدود يهزم بتروجت ويصعد لمواجهة أبو قير للأسمدة فى دور الـ16 بالكأس فيديو.. الاتحاد السكندرى يهزم النصر 1 / 0 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر الزمالك يتفق مع خالد بوطيب على فسخ التعاقد بالتراضى فى يناير

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