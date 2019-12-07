محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
استطاع مانشستر يونايتد أن يحقق فوزًا ثمينًا خارج الديار بهدفين مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد فرض كلمته في الشوط الأول بهدفين الأول جاء عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 23 من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 29، عزز أنتونيو مارسيال النتيجة لصالح الشياطين الحمر بتسديدة قوية من داخل بعد تمريرة من دانيال جيمس.
وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أحرز البديل أوتاميندي هدف التقليص لصالح مانشستر سيتي من رأسية رائعة إلا أن هذا الهدف لم يكن كافيًا لإنقاذ السيتي من الخسارة على أرضه وبين جماهيره.
هذه الخسارة هيّ الرابعة لمانشستر سيتي هذا الموسم حيث توقف رصيد بطل الدوري في آخر نسختين عند 32 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليستر سيتي والذي سيواجه أستون فيلا غدًا الأحد ضمن مباريات نفس المرحلة.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 46 نقطة حيث حقق "الريدز" فوزًا مساء اليوم على حساب بورنموث بثلاثة أهداف دون رد.
في المقابل، واصل مانشستر يونايتد عروضه القوية أمام كبار بريميرليج ليقفز للمركز الخامس برصيد 24 نقطة.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي الأسبوع المقبل خارج دياره أمام آرسنال، في المقابل يستضيف مانشستر يونايتد منافسه إيفرتون على ملعب "أولد ترافورد".
كانت هذه تفاصيل خبر + 14.. مانشستر يونايتد يُعطل زحف السيتي للصدارة بفوز في الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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