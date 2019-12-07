مباشر دوري الأبطال.. الزمالك 2 - 0 أول أغسطس.. بنشرقي يتألق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق الزمالك الثقة على المشوار الأفريقي بفوز ثمين تحقق على حساب أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد في لقاء أقيم مساء اليوم على ملعب "السلام" ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك بدأ مشواره في البطولة بالخسارة من مازيمبي الكونغولي (3-0)، في المقابل تعادل أول أغسطس أمام زيسكو بهدف لكل فريق.

وكان مازيمبي حقق انتصارًا آخر اليوم على زيسكو الزامبي بهدفين مقابل هدف ليتصدر ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط يليه كل من بطل زامبيا ثم أنجولا برصيد نقطة.

وسيخرج الزمالك لمواجهة زيسكو في زامبيا بالجولة المقبلة والتي ستكون ضمن المرحلة الثالثة حيث ستقام المباراة في 27 من الشهر الجاري.

تشكيل الزمالك: محمد عواد - عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة عشرة شهدت أخطر فرصة منذ انطلاق المباراة بعد تسديدة من بابل من داخل منطقة الجزاء لكن عواد يبعدها ثم يحولها حازم إمام لركنية.

Advertisements

لم ينتظر الزمالك كثيرًا حيث نجح أشرف بنشرقي أن يسجل هدف الأبيض الأول في الدقيقة 16 بعد تمريرة رائعة من أوباما لتصبح النتيجة (1-0).

الدقيقة 55 كادت أن تشهد هدف ثان للزمالك عن طريق المهاجم مصطفى محمد بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو" تصل الكرة لمهاجم الأبيض لكن تمر بعيدة عن المرمى لتظل النتيجة (1-0).

الزمالك واصل تهديده مرمى بطل أنجولا وهذه المرة بتسديدة من أحمد سيد "زيزو" على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 59 لكن تمر الكرة بجوار القائم.

باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أجرى التغيير الأول لفريقه بخروج يوسف إبراهيم "أوباما" ليكون بديلاً لمحمد أوناجم في الدقيقة 67.

وعاد أشرف بن شرقي ليسجل هدف جديد للزمالك بتسديدة صاروخية في الدقيقة 68 ليعزز المغربي النتيجة لصالح الأبيض وتصبح (2-0).

وفي الدقيقة 71 تلقى فريق أول أغسطس ضربة قوية بطرد لاعبه أبوكون عقب تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

كارتيرون في آخر عشر دقائق أجرى تغييران بخروج مصطفى محمد ليشارك بدلاً منه مصطفى فتحي كما شارك شياكابالا بدلاً من أحمد سيد "زيزو".