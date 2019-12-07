مدير استاد السلام: سيظل مفتوحًا لكل أندية مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أكد ممدوح راغب مدير استاد السلام، أن الملعب سيظل مفتوحًا لكل الأندية المصرية في كافة البطولات والمنافسات خلال الفترة المقبلة.
وأشار راغب في تصريحات صحفية، إلى أن استاد السلام منشأة وطنية تخدم كل الأندية المصرية، لافتًا إلى ترحيبه بالجماهير باختلاف انتمائاتها.
وقال مدير استاد السلام: "رغم الاتفاق مع إدارة الأهلي، إلا أن الملعب سيظل بيتًا مفتوحًا لكل الأندية المصرية بأي بطولة أو منافسة في المرحلة المقبلة".
وأكمل: "استاد السلام منشأة وطنية ستظل في خدمة جميع أندية مصر وترحب بكل الجماهير في أي وقت، فهو من أهم الملاعب التي استضافت مباريات وبطولات كبرى لكل الأندية المصرية".
واختتم: "استاد السلام سيظل بيتًا للجميع".
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد اتفقت مع إدارة استاد السلام، للحصول على حق انتفاع الملعب لمدة 25 عام قادم.
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