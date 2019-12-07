ديسابر عن مواجهة الزمالك: أفكر في مباراة بطل موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد سيبستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أن فريقه لا يفكر حاليًا في مباراة الزمالك المقبلة في الدوري، مشددًا أن التفكير حاليًا على مباراة بطل موريتانيا فريق نواذيبو.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره نواذيبو، غدًا الأحد، ضمن مباريات دور المجموعات من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف ديسابر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، أن مواجهة بطل موريتانيا لن تكون سهلة خاصة أن الفريق الخصم يسعى للتعويض بعد الخسارة من المصري في المباراة الأولى.

وتابع المدير الفني الفرنسي خلال تصريحاته، أن فريقه يعاني من ضغط المباريات إلا أنه يتعامل مع هذه الأمور بتغيير التشكيل.

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وعن التحضير بمواجهة الزمالك، قال :"لا أفكر حاليًا سوى في مباراة بطل موريتانيا، التحضير لمباريات مثل الزمالك أو الأهلي والإسماعيلي يختلف تمامًا".

وأشاد المدير الفني الفرنسي بلاعبه عبد الله السعيد، لافتًا إلى أنه يتمنى تواجده حاليًا رغم أن غيابه أتاح الفرصة للعديد من اللاعبين للتألق مثل إسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن وغيرهم.

وأنهى المدير الفني الفرنسي بالحديث عن لاعبه أحمد علي وأسباب غيابه، موضحًا :"أفضل للعب في عمق الملعب، من الممكن أن يلعب مع الفريق لكن ليس الآن وعليه قبول المنافسة مع باقي المهاجمين".

جدير بالذكر أن بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالكونفدرالية بفوز خارج الديارة تحقق على حساب إينوجو النيجيري (3-1).