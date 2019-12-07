مجموعة الزمالك.. مازيمبي يعزز الصدارة بثنائية موليكا في زيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز مازيمبي الكونجولي على مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

الفوز رفع رصيد مازيمبي إلى 6 نقاط ليعزز صدارة المجموعة بعد فوزه على الزمالك في الجولة الأولى، بينما تجمد رصيد زيسكو عند نقطة وحيدة.

ويلتقي الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات نفس الجولة في وقت لاحق.

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افتتح مازيمبي التسجيل في الدقيقة العاشرة من المباراة بتصويبة صاروخية أطلقها جاكسون موليكا من الجبهة اليمنى لمنطقة الجزاء، ولم يستطع حارس زيسكو يونايتد التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ62، عاد موليكا ليسجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه من تسديدة رائعة جديدة أطلقها بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لمرمى حارس زيسكو.

وتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ67، حيث حصل وينستون كالينكو على الكرة من رمية تماس ليستلمها داخل المنطقة ويسددها بقدمه اليسرى في الزاوية اليمنى.