هوكي الشرقيه رجال وسيدات في نهائي افريقيا..غدًا

يلتقي صباح اليوم فريق هوكي الشرقيه رجال امام نظيره سموحه في نهائي بطولة الأفريقية للهوكى والتى تجرى منافساتها على أرضية استاد جامعة قناة السويس فى الفترة من 1وحتى 8 من ديسمبر الجارى.

وكان سموحه تاهل الي النهائي عقب فوز علي فريق كادا ستارز النيجيرى بنتيجة 1/ صفر، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين امس والتى أقيمت بمجمع ملاعب نادي القناة الرياضي.

بينما تاهل هوكي الشرقية عقب فوز علي فريق جيار الغاني بنتيجة 6/2.

بينما تاهل هوكي الشرقيه سيدات للنهائي عقب فوز علي فريق البوليس الغاني بنتيجة 3/0.

ويتولي رئاسة بعثة فريق الشرقية للرجال خلال البطولة.

خالد سعيد عبدين والمشرف علي الفريق ومدير الفريق احمد الشافعي ومدير فني محي زغلول ومدرب عام اسامه حسين وسيد جب الله مدرب حراس المرمي

وهشام عبد الباسط ومدرب الاحمال دكتور محمد رمزي علاج طبيعي ودكتور محمد جمال وبشير ابو زياد مدرب خدمات معاونة.

ومن اللاعبين محمد سيد، احمد عز، محمد ادريس، احمد جمال، اشرف سعيد، حماد عاطف، عمرو الهدي، عمرو لوزه، عمرو سلكه، زياد عصمت احمد الجنيني، عبد الرحمن الجنيني، امين خليل، محمد غنيم، احمد فتح الله، مصطفي ايمان، ايمن خليل، ابراهيم سمير.

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بينما يتولي بعثة السيدات ويقود فريق هوكي الشرقية للسيدات كل من أسامة سلطان رئيس بعثة الفريق في البطولة وعضو مجلس الإدارة وطارق إبراهيم مدير الفريق ومدير فني أحمد طلعت ومدربين مصطفي خليل مدرب عام ودكتور أحمد عبدالكافي مدرب

حرس المرمي ودكتور محمد بدر مخطط أحمال واللياقة البدنية .

ومدام سميه عبد العزيز أخصائية نفسية واجتماعية ودكتورة سمر غريب أخصائي علاج طبيعي ورنا عبيد محلل أداء فني وقدم رئيس نادي الشرقية مجدي عزت التهئنة للاعبين بالوصول إلي نهائي البطولة .

وتضم قائمة الفريق النجمات هبة جمال ،نهلة عبد الله ،سالمة محمد ،آيه علي ،إيمان علي ،آلاء العراقي ،إسراء الشحات ،أميرة صلاح ،مريم السيد ،دنيا زين ،هاجر مصطفي ،هيدي محمد ،دنيا زين ،دنيا شعراوي ،سلمى سامي ،ريم مجاهد ، ميار صفي ،وسارة طارق .

ويضم الفريق ثلاثة محترفات ريكول المحترفة الإسبانية ألارينا الإيطالية وكارولين بولندية وكان الفريق توج بطل لكأس السوبر في افتتاح الموسم الجديد بالفوز علي الشمس 5/0 .

والجدير بالذكر ان الشرقية للهوكي هو حامل اللقب التاريخي للبطولة ويحمل رقم موسوعة جينس العالمية بالفوز ببطولة إفريقيا 24 مرة إفريقية من إجمالي 27 بطولة إفريقية، إضافة إلى فوز الفريق بـ24 بطولة في الدوري المحلي و8 كأس مصر.