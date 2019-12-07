الأهلي يهزم سي ان اس اس الكونغولي بالبطولة الافريقية للسلة

نجح الفريق الأول لكرة السلة"سيدات" بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره سي ان اس اس الكونغولي في المباراة التي جمعت بينهما بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية.
وقدمت لاعبات الأهلي مباراة مميزة بدأت بعدما تفوقوا على الفريق الكونغولي
وواصل الأهلي عرضه الجيد بالتفوق في الربع الثاني من اللقاء بتسجيله ٣٣ نقطة مقابل ١٥ نقطة للفريق الكونغولي لينتهي الشوط الأول بنتيجة ٦٦/٢٩
وفي الشوط الثالث تمكن الفريق الأحمر من مواصلة التفوق وتوسيع الفارق مع منافسه لينهيه بنتيجة ٩٧//٤١
وتمكن الأهلي من الفوز في الربع الأخير من عمر اللقاء لينهي المباراة متفوقًا على منافسه سي ان اس اس بنتيجة ١١٧/٥٣
يذكر أن هذا الفوز هو الثاني للنادي الأهلي بعدما فاز على فريق فاب الكاميروني في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة
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