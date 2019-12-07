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كابتن بطل موريتانيا يتحدى بيراميدز

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أكد عبدالله جاي لاعب فريق نواذيبو جاهزية فريقه لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
وقال جاي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " نحن هنا من أجل

الفوز وسنحاول تعويض خساراتنا في المباراة الماضية أمام المصري وسنلعب ككتلة واحدة من أجل تحقيق الانتصار في مباراة الغد".
وأضاف : " أعتقد أننا قادرون على تقديم مباراة مميزة أمام بيراميدز رغم قوة لاعبيه لكننا نثق في قدرتنا على تقديم مباراة تليق بنا بعيدا عن نتيجة المباراة وسنسعى على الأقل لحصد نقطة نحن فريق شاب ولدينا طموح كبير في تلك البطولة".

وأنهى حديثه : " نثق في قدرتنا على التأهل للدور المقبل بالبطولة خاصة وأننا نملك فريق شاب وسنخوض كل مباراة بأسلوب مختلف من أجل تحقيق هدفنا".

 

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