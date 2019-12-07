تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن تشكيل فريقه، أمام ريال مايوركا، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من السادسة عشر من الدوري الإسباني ، "الليجا". جاء تشكيل البرسا لمباراة الليلة كالتالي: في حراسة المرمى: مارك تير شتجين Advertisements في الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جونيور فيربو في خط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج في الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز، ليونيل ميسي

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