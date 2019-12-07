ترتيب البريميرليج..ليفربول يواصل سيطرته على القمة والسيتي يعاني

انتهى اليوم الأولى من الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح ليفربول في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري، وتحقيق فوز هام على بورنموث مساء اليوم السبت، بثلاثية دون رد، بمشاركة النجم الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول، ليواصل زحفه نحو لقب البريميرليج الغائب منذ 30 عامًا عن الأنفليد.
وحيدًا في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتبعد عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 35، بفارق 11 نقطة، قبل خوض الأخير مباراته في الجولة أمام أستون فيلا غدًا الأحد.
رفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة ليغرد
كما أتسع الفارق مع مانشستر سيتي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين من عمر الدوري
في نفس الجولة سقط تشيلسي أمام إيفرتون بثلاث أهداف مقابل هدف، لتكون الخسارة الثانية على التوالي للبلوز، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة، في المركز الرابع، بينما سحق توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز، نظيره بيرنلي بخماسية دون رد، بينما انتهت مباراة واتفورد وكريستال بالاس بالتعادل السلبي دون أهداف.
جاء ترتيب جدول الدوري الإنجليزي كالتالي:
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