الزمالك يتقدم على أول اغسطس بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الزمالك بهدف نظيف على أول أغسطس الأنجولي بستاد السلام بمدينة النهضة بالقاهرة في الشوط الاول من اللقاء المقام حاليا ضمن الجولة الثاني لدوري المجموعات بدوري الأبطال الافريقي .

سجل الهدف اشرف بن شرقي في الدقيقة 16 من تمريرة رائعة من يوسف اوباما.

يذكر ان مجموعة الزمالك تضم كلا من مازيمبي الكونغولي واول اغسطس وزيسكو الزامبي .

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن هدف

مبكر ونجح في فرض اسلوب لعبه من خلال سيطرته على منطقة المناورات عن طريق يوسف اوباما واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وسيد زيزو الذى اربك دفاع اول اغسطس خاصة من الناحية اليسرى

ونجح زيزو في اثبات وجوده مبكرا وسدد قوية ويمسك الحارس توني بصعوبة.

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ويرد اوتوبا بيسراه ويمسك الحارس محمد عواد بصعوبة.

هدف للأبيض

في الدقيقة 16 وبعد عدة جمل تصل الكرة الى يوسف اوباما بمهارة يلعب عرصية بذكاء لأشرف بنشرقي لم يجد صعوبة في ايداع الكرة بسهولة في المرمى مسجلا هدف التقدم.

بعد الهدف هدأ رتم اللقاء نسبيا ويسدد بايلويو بجوار القائم ومحاولات من المنافس تكسرت سريعا مع وجود تنظيم دفاعي افضل من ثغرات مباراة مازيمبي.

يتباطئ لاعبو الزمالك في الدقائق الاخيرة رغم السيطرة ويلعب عبد اله جمعة عرضية ولم تجد المتابع وأخرى له من ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة تمر ولم تجد من " ينفخ" الكرة لايداعها الشباك.