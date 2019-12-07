كابتن بيراميدز : نواجه ضغوط كبيرة من ديسابر في مواجهات إفريقيا

تحدث عمر جابر كابتن فريق بيراميدز عن موقف ناديه من الضغوط الجماهيرية في المباريات الإفريقية.

وقال "جابر"، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بطل موريتانيا غداً بالكونفدرالية، " نلعب المباريات

بدون ضغوط جماهيرية لكن يوجد علينا ضغوط كبيرة من الجهاز الفني بقيادة ديسابر الذي يسعى دائما لتحقيق الانتصارات وسنلعب غدا من أجل الفوز لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لربع نهائي البطولة".

وأردف : " نبذل قصارى جهدنا لحصد الألقاب مع بيراميدز وهدفنا دائما هو تحطيم الأرقام القياسية وسنسعى لاستغلال انطلاقتنا الرائعة في البطولة لمواصلة رحلتنا نحو تحقيق اللقب".