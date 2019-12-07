كابتن بيراميدز : نواجه ضغوط كبيرة من ديسابر في مواجهات إفريقيا

تحدث عمر جابر كابتن فريق بيراميدز عن موقف ناديه من الضغوط الجماهيرية في المباريات الإفريقية.
وقال "جابر"، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بطل موريتانيا غداً بالكونفدرالية، " نلعب المباريات
وأردف : " نبذل قصارى جهدنا لحصد الألقاب مع بيراميدز وهدفنا دائما هو تحطيم الأرقام القياسية وسنسعى لاستغلال انطلاقتنا الرائعة في البطولة لمواصلة رحلتنا نحو تحقيق اللقب".
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