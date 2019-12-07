لاعبة إنتر كلوب : جميع المباريات صعبة ببطولة إفريقيا للسلة

انتهت مباراة سبورتنج وإنتر كلوب الأنجولي لصالح الفريق الأنجولي بنتيجة ٧٣-٦٧ وذلك ضمن منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات" والتي تستضيفها القاهرة في الفترة بين السادس وحتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

وتحدثت لاعبة فريق إنتر كلوب الأنجولي إيتالي لوكاس عن المباراة خلال المؤتمر الصحفي وعن مواجهة صاحب الأرض وقالت" كل

المباريات بالنسبة لنا تعتبر مباراة صعبة كما أوضحت زميلتهاروبن باركس والتي حضرت هي الاخرى المؤتمر الصحفى.وتابعت حديثها قائلة بالتأكيد اللعب أمام صاحب الأرض والجمهور كان صعب في البداية ولكن تخطينا ذلك بفضل الخبرة وعن الجمهور تحدثت قائلة لقد كان من الجيد وجود جمهور في الصالة وعلى الرغم من تشجيعه فريق سبورتنج ولكنني سعدت به.وأثناء المؤتمر الصحفي شهد موقف طريف بين اللاعبة وكابتن عمرو عاشور المدير الفني لفريق سبورتنج والذي مازح اللاعبة قائلا ما عدد النقاط التي أحرزتيها فأجابت قائلة " من المفترض أنت من يقول لي ، أنت شاهدت المباراة من الملعب ."والجدير بالذكر أن اللاعب اللاعبة ايتالي لوكاس أحرزت ثلاثة عشر نقطة خلال المباراة.