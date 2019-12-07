مدرب بطل موريتانيا : هدفي الـ 3 نقاط أمام بيراميدز

قال سانتياجو مارتينيز المدير الفني لفريق نواذيبو الموريتاني، إن المجموعة التي يلعب بها فريقه صعبة للغاية وناديه ما يزال يتعلم ويحاول التعلم وعدم ارتكاب الأخطاء مرة أخرى بعدما خرج من دوري الأبطال والتوجه إلى الكونفدرالية، وكذلك كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، مشيرا إلى أن جميع الأندية قوية ولديها حافز للفوز والتأهل وفريقه يحاول الخروج من الأخطاء ومحاولة التأهل.

وشدد المدير الفني، على أنه سيلعب المباراة أمام بيراميدز للفوز وحصد ثلاث نقاط،

رغم قوة المنافس، وهو يأمل أن ينفذ لاعبوه التعليمات والالتزام من أجل الخروج بنتيجة جيدة رغم قوة الفريق المصري.وأشار مدرب نواديبو إلى أن مباراة المصري الأولى فريقه كان أكثر سيطرة في الأداء والنتيجة وفريقه كان قويا وأضاع العديد من الفرص، وخبرات لاعبي المصري حسمت النتيجة واستغلال الخطأ، والفريق سيسعى للخروج من نتيجة الخسارة وتطبيق طريقة اللعب المطلوبة ومواصلة مشواره في البطولة القارية خلال المرحلة المقبلة.وقال المدرب إن فريقه لا يمكن وصف وجوده في مجموعة قوية تضم فريقين مصريين قويين بأنه ظلم، وطالما وصل لدور المجموعات عليه القتال والمنافسة لتحقيق الهدف، والأندية المصرية تضم لاعبين رائعين ويعلم طريقة لعب بيراميدز وجميع لاعبيه ويدرك جيدا أنهم فريق قوي ومنافس على لقب الكونفدرالية والمواجهة أمامه لن تكون سهلة على الإطلاق.وشدد على أن بيراميدز فريق قوي وشرس هجوميا ويلعب على اللمسة السريعة والاختراق من مختلف جوانب الملعب، وهو درسه جيدا ويعرف أسلوبه ولن يلعب على الدفاع وهدفه الوصول لمرمى بيراميدز والخروج بنتيجة جيدة.