محمد صلاح يحقق رقم قياسي بالبريميرليج

نجح محمد صلاح نجم منتخب مصر في كسر رقم اللاعب الإيفوارى الشهير يايا توريه، بعدما سجل هدفاً في تفوق ليفربول على بورنموث بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي تجمعهما حالياً على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"

نجح محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، في كسر رقم الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي السابق، بعد

تسجيله هدف خلال مباراة ليفربول وبورنوث، والذي أنتهى بفوز الريدز بثلاث أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 63 في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراته رقم 100 بالبطولة.كما وصل محمد صلاح للمركز الخامس في قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ البريميرليج، حيث يتصدر ديدييه دروجبا أسطورة المنتخب الإيفواري وتشيلسي الإنجليزي قائمة الهدافين الأفارقة بالبريميرليج، برصيد 104، يأتي بعده التوجولي أديبايور مهاجم أرسنال والسيتي السابق، 97 هدف، وفي المركز الثالث جاء السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول برصيد 74 هدف.رفع صلاح رصيده التهديفي بقائمة هدافي البريميرليج لهذا الموسم لـ7 أهداف.

بهدف صلاح رقم 63، نجح الان شيرار نجم نيوكاسل والمنتخب الإنجليزي السابق ، بتسجيل نفس العدد من الأهداف، في 79 مباراة والهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق في 68 مباراة وسيرجيو أجويرو مهاجم مان سيتي في المباراة الـ 64.