فالنسيا يحقق انتصاره الثاني وغرناطة يجتاز ألافيس بثلاثية

حقق فريق فالنسيا، السبت، انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



وتغلب فالنسيا على مضيفه ليفانتي بأربعة أهداف لهدفين في الجولة السادسة عشر للمسابقة المحلية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد فالنسيا إلى 26 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 34 نقطة.



منح روجر مارتي سالفادور ثنائية التقدم لفريق ليفانتي في الدقيقتين 11 و20 الثاني له من ضربة جزاء.



وتمكن فالنسيا من تقليص النتيجة في الدقيقة 45 بالنيران الصديقة عبر سالفادور بالخطأ في مرماه.



وأضاف فالنسيا ثلاثة أهداف أخرى في شوط المباراة الثاني عن طريق الفرنسي كيفن جاميرو (هدفين) و فران توريس في الدقائق 57 و59 و88.



وفي لقاء آخر اجتاز فريق غرناطة، السبت، ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد غرناطة إلى 24 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر، ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 34 نقطة.



فشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.



ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 48 بادر غرناطة بالتسجيل عبر كارلوس فيرنانديز.



وأضاف غرناطة الهدفين الثاني والثالث عبر روبرتو سولدادو من ضربة جزاء والفنزويلي يانخيل هيريرا في الدقيقتين 58 و77.



وشهدت المباراة طرد ثنائي ألافيس، الغاني مبارك واكاسو و فيكتور لاكوارديا في الدقيقتين 67 و91.



المصدر: الأناضول