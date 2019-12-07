ثنائية الجزائري "بن سبعيني" تُعمق جراح بايرن ميونيخ

قاد الجزائري رامي بن سبعيني فريقه مونشنغلادباخ للابتعاد بصدارة الدوري الألماني بعد فوزه على حامل اللقب بايرن ميونيخ.



قلب بوروسيا مونشنغلادباخ تأخره أمام ضيفه بايرن ميونيخ بهدف إلى فوز 2-1 اليوم السبت ضمن الأسبوع الرابع عشر، ليبتعد أكثر بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم.



وكان الجزائري رامي بن سبعيني نجم اللقاء دون منازع بعدما سجّل ثنائية فريقه (60) ومن ركلة جزاء 90+2، علماً أنّ الكرواتي بيرسيتش كان البادئ بالتسجيل 49.



وأصبح بن سبعيني ثاني لاعب جزائري يسجل في مرمى بايرن ميونيخ في البوندسليغا بعدما سبقه لذلك الشاذلي عامري مع ماينتس في مايو 2007، كما أنّه ثالث لاعب جزائري يسجل ثنائية في الدوري الألماني بعد بلفضيل ونبيل بن طالب.



وصار رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ 31 نقطة معززاً صدارته بينما تجمّد رصيد بايرن ميونيخ عند 24 نقطة.



ومني بايرن بخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام باير ليفركوزن 1-2، فتراجع من المركز الرابع الى السادس، فيما بقي مونشنغلادباخ متصدراً بفارق نقطة عن لايبزيغ الفائز على ضيفه هوفنهايم 3-1.



وأجرى مدرب بايرن المؤقت هانزي فليك الذي حلّ بدلاً من الكرواتي المقال من منصبه نيكو كوفاتش، أربعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام ليفركوزن.



وسيطر بايرن على الشوط الأول دون أن يحصل على فرص صريحة، فيما كانت تسديدة ظهيره الدولي جوشوا كيميش بحاجة لميليمترات قليلة لتتجاوز خط المرمى (28).



وخسر بايرن في الشوط الأول لاعب وسطه توليسو لإصابة عضلية بفخذه، فحلّ بدلاً منه بيريسيتش (20).



وبكّر بايرن في التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر بيريسيتش الذي هيأ الكرة لنفسه وأطلقها بيسراه صاروخية على باب المنطقة، لم يكن رد فعل الحارس السويسري يان سومر سريعاً لإنقاذها (49).



وأعاد المضيف المباراة إلى نقطة البداية عندما عادل برأسية محكمة لبن سبعيني (24 عاماً) القادم من رين الفرنسي إذ ارتقى عالياً وزرع الكرة إثر ركلة ركنية (60).



وتراجع بايرن بدنياً وكاد المضيف يسجل الثاني بتسديدة لارس شتيندل مرت قريبة من القائم الأيمن للحارس الدولي مانويل نوير (80).



وحصل مونشنغلادباخ على ركلة جزاء بعد تهور مارتينيز وعرقلة الفرنسي ماركوس تورام، فنال الإسباني إنذاره الثاني وطرد من المباراة (90)، تولى بن سبعيني تسديد الركلة فأحسن نوير تقديرها لكن يسارية الجزائري كانت قوية وهزت شباكه الجانبي (90+2)، لتشتعل مدرجات ملعب "بوروسيا بارك" التي غصبت بـ54 ألف متفرج.



المصدر: بي إن سبورت