رياضة | نابولي يسقط في فخ التعادل أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يسقط في فخ التعادل أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي نابولي التعادل بنتيجة 1/1 على المباراة التي جمعته بمضيفه أودينيزي اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أتالانتا على فيرونا 3 / 2.

وتقدم أودينيزي بهدف سجله كيفين لاسانيا في الدقيقة 32 ، وتعادل بيوتر زيلينسكي لنابولي في الدقيقة 69.

واضطر فريق نابولي لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولا ماكسيموفيتش في الدقيقة 80.

ورفع نابولي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

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وفي المباراة الثانية، انتزع فريق أتالانتا فوزا صعبا من ضيفه فيرونا 3 / 2.

وسجل أهداف أتالانتا روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 44 ولويس مورييل في الدقيقة 64 من ركلة جزاء وبيرات ديمسيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي فيرونا صامويل دي كارميني في الدقيقتين 24 و57.

وشهدت المباراة طرد بافل داوديوفيكس لاعب فيرونا في الدقيقة 86.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد فيرونا عند 18 نقطة في المركز الثامن.