رياضة | الأهلي يعاقب أحمد فتحي وربيعة بعد واقعة الهلال السوداني

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استقر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توقيع عقوبة مالية على الثنائي أحمد فتحي ورامي ربيعة.

الأهلي يعاقب أحمد فتحي وربيعة بعد واقعة الهلال السوداني

وجاء قرار مدير الكرة بالنادي الأهلي بمعاقبة أحمد فتحي ورامي ربيعة بعد دخولهما في مشادة كلامية، بسبب هدف الهلال السوداني في مرمي محمد الشناوي في مباراة الأمس بالجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق فريق الأهلي فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني بهدفين لهدف سجلها حسين الشحات ورمضان صبحي باستاد السلام.

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ونشبت مشادة كلامية بين رامي ربيعة وفتحي عقب مباراة الفريق أمام الهلال السوداني، التي أقيمت على ستاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مصدر بالأهلي، أن هناك عقوبة، سيتم توقيعهاعلى الثنائي طبقا للائحة المالية، للحفاظ على استقرار وهدوء الفريق.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن النادي الأهلي قرر خصم 300 ألف جنيه من مستحقات رامي ربيعة وأحمد فتحي بسبب ما بدر منهما في مباراة الهلال السوداني حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى في الفترة القادمة داخل فريق الأهلي.