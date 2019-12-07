رياضة | نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر live zamalek

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر live zamalek والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي إلى تقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله اللاعب المغربي أشرف بن شرقي بطريقة رائعة.

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ويستضيف ملعب السلام مواجهة قوية بين فريقي الزمالك KORA STAR بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون ونادي أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية.

ويسعى نادي الزمالك KOOORA ONLINEلتحقيق الفوز ضد أول أغسطس لاستعادة توازن الفريق في مشواره في دوري أبطال أفريقيا

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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أول أغسطس

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وومن المتوقع أن يخوض الفرنسي كارتيرون المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس والقنوات الناقلة

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وتنطلق المباراة اليوم السبت 7 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 7 بتعليق على محمد علي.