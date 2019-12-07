رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر الآن عبر beIN SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع

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يستعد ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يستضيف أصحاب الأرض ريال مايوركا، ضمن منافسات الدوري الإسباني، كورة أونلاين شاهد بث مباشر بالليجا KORA ONLINE، ريال مايوركا يصطدم ببرشلونة بالليجا.

كورة ستار ويلتقي برشلونة مع ريال مايوركا اليوم السبت 7 من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد ريال مايوركا KORA STARA، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا بالليجا

وتُقام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة بالليجا

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وتُذاع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري للدوري الإسباني، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD3، تابع لايف شوت مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا بلدوري الإسباني LIVE SHOOT، بالجولة السادسة عشر بالدوري.

ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل الإستمرار على قمة الدوري مناصفة مع غريمه التقليدي ريال مدريد بنفس الرصيد، تابع كورة جول برشلونة يستضيف ريال مايوركا، بالجولة السادسة عشر لليجا KORA GOAL، ويسعى للانفراد بالصدارة.

يلا شووت بلس برشلونة ضد ريال مايوركا، حيث يحتل برشلونة المركز الأول برصيد 31 نقطة متفوقًا على ريال مدريد بفارق الأهداف، فيما يحتل ريال مايوركا المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بجدول الترتيب، شاهد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا عبر رابط YALLA SHOOT PLUS.

كورة حصري على الجانب الآخر يطمح ريال مايوركا، في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير خارج أرضه من أجل الدخول في منتصف الجدول، KORA7ASRY مباراة نارية بين برشلونة وريال مايوركا ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

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