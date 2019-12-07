رياضة | القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب خليفة الدوري، لمتابعة المباراة الحاسمة بين المنتخب السعوديي ونظيره البحريني، مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.

موعد مباراة السعودية ضد البحربن في نهائي خليجي 24:-



من المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد قطر في نهائي خليجي 24:-



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، وقناة عمان سبورت، وقناة الكويت سبورت، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".

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وتأهل المنتخب السعودي عن المجموعة الثانية؛ بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب البحرين صاحب المركز الثاني من نفس المجموعة برصيد 4 نقاط.

وخطف المنتخب السعودي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الخليج، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب القطري في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي بالبطولة.

فيما تأهل المنتخب البحريني إلى الدور النهائي، بعد فوزه على المنتخب العراقي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم، في مباراة اليوم من نصف نهائي كأس الخليج العربي.