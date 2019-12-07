رياضة | مانشستر يونايتد يواصل صحوته ويقهر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يواصل صحوته ويقهر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي :-

وسجل ماركوس راشفورد هدف فريق مانشستر يونايتد الاول في المباراة عن طريق ركلة جزاء، وعزز الفرنسي انطوني مارسيال النتيجة بالهدف الثاني، واحرز المدافع الأرجنتيني نيكولاس اوتاميندي النتيجة بالهدف الوحيد في الدقيقة 84 قبل نهاية اللقاء.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

Advertisements

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

نتائج الجولة السادسة عشر من البريميرليج :-

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم برصيد 46 نقطة بعد الفوز على فريق بورنموث مساء اليوم بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الفيتاليتي معقل البورنموث.

وكان أيضاً قد حقق فريق توتنهام هوتسبير انتصارا كبيرا على فريق بيرنلي بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، وتعادل فريق واتفورد مع فريق كريستال بنتيجة سلبية.