رياضة | عمر جابر: بيراميدز هدفه الفوز أمام بطل موريتانيا لاتخاذ خطوة هامة في مشوار التأهل للدور المقبل من الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر جابر: بيراميدز هدفه الفوز أمام بطل موريتانيا لاتخاذ خطوة هامة في مشوار التأهل للدور المقبل من الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز عن مواجهة فريقه لنظيره نواذيبو بطل موريتانيا المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثانية بدور المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وقال جابر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " هدفنا الفوز غدا وسنلعب على تحقيق ذلك من أجل اتخاذ خطوة كبرى نحو التأهل للدور المقبل بالبطولة".

وأضاف : " هدفنا تحقيق بطولة للنادي هذا الموسم خاصة وأن مجلس الإدارة وفر كل شئ من أجل تحقيق ذلك ونحن سنعمل على حصد اللقب الإفريقي هذا الموسم".

وحول خوض بيراميدز للمباريات بدون دعم جماهيري أكد جابر : " نلعب المباريات بدون ضغوط جماهيرية لكن يوجد علينا ضغوط كبيرة من الجهاز الفني بقيادة ديسابر الذي يسعى دائما لتحقيق الانتصارات وسنلعب غدا من أجل الفوز لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لربع نهائي البطولة".

وأردف : " نبذل قصارى جهدنا لحصد الألقاب مع بيراميدز وهدفنا دائما هو تحطيم الأرقام القياسية وسنسعى لاستغلال انطلاقتنا الرائعة في البطولة لمواصلة رحلتنا نحو تحقيق اللقب".