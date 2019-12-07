رياضة | تشكيل برشلونة ضد مايوركا.. مشاهدة ماتش برشلونة بث مباشر LIVE

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كشف إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه ريال مايوركا المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويدخل برشلونة المباراة في صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثانى.

ويفتقد برشلونة فى لقاء اليوم لخدمات الفرنسى البرازيلى آرثر، وخوردى البا ، وعثمان ديمبيلى، وأنسو فاتى للإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالى:

في حراسة المرمى: تير شتيجن

في الدفاع: سيرجى روبرتو- لينجليه - بيكيه - جونيور فيربو

في الوسط: راكيتيش - بوسكيتش - دى يونج

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في الهجوم: جريزمان - ميسى - سواريز.

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يشهد ملعب كامب نو مباراة هامة بين برشلونة الإسباني yalla shootومايوركا ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني، ويسعى النادي الكتالوني GOAL LIVEللحصول على الثلاث نقاط ومواصلة تصدر الدوري الإسباني.

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