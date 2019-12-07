رياضة | تردد قناة تايم سبورت Time Sport المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس.. مشاهدة ماتش الزمالك بث مباشر LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة تايم سبورت Time Sport المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس.. مشاهدة ماتش الزمالك بث مباشر LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع عشاق الساحرة المستديرة، خاصة الكرة العربية، لمشاهدة القمة النارية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك وأول أغسطس الأنجولي، لمتابعة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس، والتي تجمع بينهما مساء اليوم.

ومن المنتظر أن تنطلق مواجهة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء اليوم بتوقيت المملكة السعودية، والحادية عشر مساء اليوم بتوقيت الإمارات، والثامنة مساء اليوم بتوقيت تونس.

وتقام المباراة على ستاد السلام، حيث تذاع عبر قنوات تايم سبورت المفتوحة، لذلك نقدم لكم تردد البث الأرضي لها، لمتابعتها حصريا فور انطلاقها في موعدها المحدد.

وتعرض الزمالك لخسارة ثقيلة أمام نظيره مازيمبي الكونجولي بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس الكونجولي

- قناة تايم سبورت الرياضية المصرية عبر التردد الأرضي

- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

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- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.