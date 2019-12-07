رياضة | «قنوات مفتوحة مصرية» مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو بث مباشر| نتيجة مباراة الزمالك اليوم LIVE ZAMALEK

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «قنوات مفتوحة مصرية» مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو بث مباشر| نتيجة مباراة الزمالك اليوم LIVE ZAMALEK والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث كافة عشاق الساحرة المستديرة، خاصة الجماهير المصرية، عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، لمشاهدة القمة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك وأول أغسطس، والتي تجمع بينهما مساء الغد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءا بتوقيت تونس.

وتنطلق المباراة على ستاد السلام، وتذاع عبر أحد القنوات المفتوحة، لذلك نقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة المنتظر، لمتابعتها حصريا فور انطلاقها في موعدها المحدد.

وكان الزمالك قد تعرض لخسارك ثقيلة أمام مازيمبي الكونجولي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قناة TIME SPORTS المصرية / التردد، UHF 32 الأراضي مجاناً داخل مصر فقط.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

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قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.