اونلاين | "كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

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يشهد ملعب كامب نو مباراة هامة بين برشلونة الإسباني yalla shootومايوركا ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني، ويسعى النادي الكتالوني GOAL LIVEللحصول على الثلاث نقاط ومواصلة تصدر الدوري الإسباني.

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التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد مايوركا

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ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – جونيور فيربو

خط الوسط: إيفان راكيتيتش – فرانكي دي يونج – سيرجي بوسكيتس

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – لويس سواريز – ليونيل ميسي

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها

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تبدأ أحداث المباراة اليوم الأحد 1 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 3 .