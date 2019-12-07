اونلاين | «يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر لايف كورة أون لاين

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وتلقى الزمالك هزيمة الثقيلة في الجولة الأولى yalla shoot من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد مازيمبى الكونغولى بثلاثية kora live دون رد ليحتل الفريق الأبيض المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط بينمت احتل الفريق الكونغولي المركز الأول بثلاثة نقاط. kora on line

وجاء أول أغسطس الأنجولي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ومتساوي مع زيسكو يونايتد الزامبي الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا لذا بات الفريق الأبيض في حاجة لحصد نقاط المباراة الثلاث التي ستقام وسط جماهيره لتعديل وضعه في ترتيب المجموعة لمواصلة المنافسة على اللقب الإفريقي.kora star