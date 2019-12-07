اونلاين | LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم السبت 7/12/2019 بث مباشر في الدوري الايطالي بدون تقطيع match

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم السبت 7/12/2019 بث مباشر في الدوري الايطالي بدون تقطيع match والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي يوفنتوس ولاتسيو ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي الدرجة الأولي 2020، يستضيف استاد الأوليمبيكو اليوم لقاء قمة بين فريقي لاتسيو ونظيره يوفنتوس فهل تعدنا المواجهة بأهداف وإثارة أم لا، عندما يستقبل لاتسيو ضيفاً ثقيلاً اليوم ، وهو اليوفي الذي يأتي محتلاً للمركز الثاني برصيد 36 نقطة ، على الجانب الآخر نادى لاتسيو الذي سيخوض هذا اللقاء على ملعبه اليوم يأتي محتلاً المركز الثالث برصيد 30 نقطة ، ويكون الفارق بينه وبين يوفنتوس 6 نقاط فقط ، فيكون الفوز اليوم فرصة من أجل الأقتراب من الصدارة ، فاز السيدة العجوز في 11 لقاء وتعادل ثلاث مباريات ، ولم يتلقي أي هزيمة حتي الآن، فهل سيقع في فخ الهزيمة اليوم أمام لاتسيو ، أما سيحقق الأنتصار ويرفع رصيده وسيتصدر ، هذا سنشاهده اليوم عبر موقعكم الرياضي “الخليج 365 الرياضي”.

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 4 بتعليق المعلق عصام الشوالي..

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يقدم موقع “الخليج 365 الرياضي " مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر اليوم 07‏/12‏/2019 الدوري الايطالي، يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة فريق لاتسيو في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 من بطولة الدوري الإيطالي، وسوف تقام المباراة على ملعب الأولمبيكو، ويخوض فريق يوفنتوس مباراته وهو عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن تعادل خلال مباراته أمام فريق ساسولو خلال مباراته الماضية والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكلاً منهما، ليتنازل فريق يوفنتوس عن صدارة الجدول لفريق الإنتر ميلان الذي تمكن من احتلال صدارة الجدول بعد الفوز الذي حققه خلال مباراته أمام سبال والتي انتهت بفوز فريق الإنتر بهدفين مقابل هدف، أما عن فريق لاتسيو الذي يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن فريق يوفنتوس، حيث تمكن الفريق من الفوز بثلاثة أهداف على فريق أودينيزي ويسعى الفريق أن يحقق الفوز خلال هذه المباراة حتى يقلص الفرق بينه وبين فريق يوفنتوس الإبتعاد عن منافسة روما الذي يمتلك 28 نقطة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية من كلا الفريقين الذي يسعى كلاً منهما في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويتم نقل مواجهة فريقي يوفنتوس ولاتسيو مباشرة الان علي قناة بي إن سبورت 3 بصوت المعلق عصام الشوالي في تمام الساعة الـ 10:45 بتوقيت الرياض وفي تمام الساعة الـ 9:45 بتوقيت القاهرة .

ويُتيح موقعكم الرياضي “الخليج 365 الرياضي”رابط القنوات التي تذيع البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم 7 ديسمبر 2019 من خلال قنوات البث الخاصة بنا الذي تتناسب مع جميع أجهزة الجوال ، أجهزة الكمبيوتر ، و لأندرويد و iOS وويندوز فون ، واللابتوب ، وايفون ،وايباد ، وايبود ، واندرويد .