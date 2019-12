اونلاين | يلا شووت ON TIME مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف عالمي NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت ON TIME مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف عالمي NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث فريق برشلونة الإسباني عن استعادة صدارة الدوري الإسباني الممتاز مساء اليوم السبت، عندما يواجه فريق ريال مايوركا في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا الإسبانية بالموسم الحالي 2019 – 2020، وذلك بعدما انتزعها منه ريال مدريد عقب فوزه على اسبانيول 2-0. ترتيب الدوري الإسباني قبل لقاء برشلونة واسبانيول KORA STAR: متابعة بث مباشر COOL KORA مباريات الدوري الإسباني، حيث يتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، يليه برشلونة برصيد 31 نقطة، ويأتي فريق اشبيلية ثالثا برصيد 30 نقطة بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد 26 نقطة، يتواجد أتليتك بلباو بالمركز الخامس بنفس الرصيد. أما فريق أتليتكو مدريد يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة، ويتواجد خيتافي بالمركز السابع برصيد 24 نقطة، يليه فالنسيا بـ 23 نقطة، ثم أوساسونا 22 نقطة، وغرناطة 21 نقطة، وليفانتي 20 نقطة، بينما يتساوي فياريال وريال بيتيس في الرصيد بـ 19 نقطة، ثم بلد الوليد 18 نقطة، وألافيس 18 نقطة، وبالمركز السادس عشر إيبار بـ 15 نقطة، يليه مايوركا بـ 14 نقطة، ثم سلتا فيجو 13 نقطة، اسبانيول 9 نقاط، واخيرا ليجانيس. موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا KORA ONLINE TV اليوم: تقام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم السبت الموافق 7 / 12 / 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة وطرابلس، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والقدس، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي ومسقط، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، على ستاد "الكامب نو" معقل النادي الكتالوني.. شاهد بث مباشر KOOORA 4 LIVE مباراة البرسا اليوم. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا YALLA SHOOT: تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم السبت في الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 2 بتعليق عربي لـ حفيظ دراجي، كما أعلنت بعض القنوات المفتوحة اذاعة المباراة عبر شاشتها وهي: Advertisements - Canal + Sport 2 Polska - Digi Sport 1 HD Hungary - Idman Azerbaycan - beIN Sports HD 11 EN - Sky Sport 1 Germany - Ziggo Sport Select HD - beIN Sports 4K - Premier Sport HD Slovakia

