اونلاين | «يلاشوت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY يلا كورة رابط الزمالك TIME SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلاشوت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY يلا كورة رابط الزمالك TIME SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة الزمالك ضد أول أغسطس 9 – 12 – 2019، حيث يخوض الزمالك مهمة إفريقية صعبة أمام فريق أول أغسطس الـأنجولي مساء اليوم السبت، على ستاد الأهلي (السلام سابقا)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 -2020.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء أول أغسطس (COOL KORA):

1- مازيمبي الكونغولي – 3 نقاط

2- أول أغسطس الأنجولي – 1 نقطة

3- زيسكو يونايتد الزامبي – 1 نقطة

4- الزمالك المصري – بدون نقاط

بطاقة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي KORA LIVE:

- طرفي المباراة: الزمالك (مصر) × أول أغسطس (أنجولا)

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- البطولة: دور المجموعات – دوري أبطال إفريقيا

- موعد المباراة: 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة – 10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

- ملعب المباراة: ستاد الأهلي (السلام سابقا)

- القنوات الناقلة: BEIN SPORTS HD 7

- معلق المباراة: علي محمد علي

انتفاضة الزمالك تحت قيادة "كارتيرون" KORA GOAL:

مشاهدة بث مباشر GOAL ARAB مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي مساء اليوم في ثاني جولات دور المجموعات وعينيه صوب حصد الثلاث نقاط بعد سقوطه أمام مازيمبي بثلاثية بالجولة الأولي، ويتسلح بطل مصر بعاملي الأرض والجمهور، بالإضافة للدفعة المعنوية للفريق بعد الفوز المحلي الذي حققه على الشرقية 3-1 في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، تابع بث مباشر YALLA LIVE.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي:

تابع بث مباشر KOOORA 4 LIVE مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 7 بتعليق عربي مميز للمصري علي محمد علي، كما ستذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي للتليفزيوني المصري، ويوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة الزمالك عبر رابط يوتيوب بدون تقطيع.